Maradona: Bruno Conti depone fiori e si inginocchia

NAPOLI, 29 NOV - Bruno Conti ha portato l'omaggio della Roma a Diego Armando Maradona a Napoli. L'ex campione, ora dirigente del settore giovanile del club giallorosso, ha fatto visita in via De Deo, nei Quartieri Spagnoli, dove c'è il grande murales di Maradona, divenuto uno degli 'altari' di questi giorni di lutto a Napoli. Conti ha portato una composizione con al centro un dieci composto con i fiori bianchi. Conti è stato accolto con un applauso dai tanti napoletani che erano nella piazzetta e dopo aver deposto i fiori si è inginocchiato per una preghiera davanti al murales. (ANSA).