Calcio:qualificazioni europee,24 azzurre per sfida Danimarca

ROMA, 29 NOV - Ultimo allenamento a Coverciano per le azzurre di Milena Bertolini in vista del match con la Danimarca valido per le qualificazione agli europei. Sono 24 le calciatrici scelte dal ct che parteciperanno alla trasferta danese: nel pomeriggio la partenza da Venezia per Viborg dove martedì è in programma il match con le padrone di casa già qualificate a Euro 2022. Alia Guagni, Roberta Aprile, Gloria Marinelli, Elisa Polli, Cecilia Prugna e Maria Luisa Filangeri faranno rientro in giornata ai loro club di appartenenza. Questo l'elenco delle convocate Portieri: Rachele Baldi (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (AC Milan); Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Sofia Cantore (Florentia), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Martina Rosucci (Juventus); Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (FC Inter). (ANSA).