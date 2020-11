Liga: Real sconfitto in casa, l'Atletico scappa

ROMA, 28 NOV - Reduce dal successo sull'Inter a San Siro in Champions League, il Real Madrid torna a soffrire in campionato, perdendo 2-1 in casa per mano dell'Alaves. E' la terza sconfitta in Liga per la squadra di Zinedine Zidane, che dopo dieci partite accusa già un ritardo di sei punti dall'Atletico Madrid, che oggi ha vinto a Valencia ed ha giocato una gara in meno. Privi ancora di Sergio Ramos e Benzema, le merengue hanno subito la prima rete al 5' su rigore trasformato da Perez (5') e la seconda a inizio ripresa a causa di un errore di Courtois che ha regalato palla a Joselu per il raddoppio. Arrivata solo al 41', la rete di Casemiro è risultata inutile. L'Atletico ha vinto 1-0 a Valencia grazie ad una autorete di Lato nel finale mentre il Siviglia, in un altro incontro del pomeriggio, si è imposto con lo stesso risultato sul campo dell'Huesca con una rete di En Nesyri. (ANSA).