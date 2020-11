Calcio: Ranieri, voglio Samp più pratica e meno bella

GENOVA, 28 NOV - "Voglio rivedere la Samp che conosco: meno bella e più pratica e con quella mentalità che ci ha permesso di uscire dal guado l'anno scorso". Claudio Ranieri vuole voltare pagina dopo la sconfitta in Coppa Italia col Genoa e chiede alla sua squadra di "saper reagire". Lunedì si va a Torino con Quagliarella che potrebbe recuperare dopo il problema alla coscia sinistra ma Ranieri deciderà domani nella rifinitura mentre è più difficile il ritorno di Colley che ha un problema di gastrite. Ai canali ufficiali del club ligure l'allenatore parla poi dei granata: "Era normale che il Torino impiegasse un po' di tempo per memorizzare i principi tattici del nuovo allenatore. Fanno girare palla velocemente con uno, massimo due tocchi e quando si va in pressione è molto difficile rubargli palla. 10 o 12 giocatori miei hanno giocato con lui, lo conoscono perfettamente". È una Samp che arriva da due sconfitte in campionato e dal ko in Coppa Italia: "Siamo in un momento delicato perchè avevamo fatto male all'inizio e poi bene: quando io dicevo "40 punti" qualcuno pensava già di andare oltre. Abbiamo voluto fare un passo più lungo e non eravamo preparati", conclude tecnico. (ANSA).