Biathlon: Cdm; è subito Wierer, vince in Finlandia

ROMA, 28 NOV - La Coppa del Mondo di biathlon donne comincia nello stesso modo in cui era terminata quella della scorsa stagione, ovvero nel segno di Dorothea Wierer. L'azzurra detentrice del trofeo (che ha conquistato negli ultimi due anni) ha infatti vinto la prima prova della Coppa 2020-'21, l'opening di 15 km a Kontiolahti, in Finlandia. Al secondo posto, beffata per soli otto decimi di secondo, la tedesca Denise Herrmann, terza la svedese Johanna Skottheim, perfetta al tiro ma che ha 'pagato' alla Wierer 24″ sulla linea del traguardo. Molto deludente l'altra azzurra Lisa Vittozzi, soltanto 84/a e preceduta anche da Federica Sanfilippo, che si è piazzata al 47/o posto. (ANSA).