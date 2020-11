Bahrein: 98/a pole per Hamilton, le Ferrari in 6/a fila

ROMA, 28 NOV - Ancora una pole per l'insaziabile Lewis Hamilton, la 98ma in carriera. Sul circuito di Sakhir nel Bahrein il campione del mondo della Mercedes ha fatto il miglior tempo in qualifica davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e alle due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Per le Ferrari di Sebstian Vettel e Charles Leclerc solo 11mo e 12 tempo, e partiranno appaiate in sesta fila. (ANSA).