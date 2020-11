Bonera: "Il Milan sa cosa fare per restare in alto"

MILANO, 28 NOV - "E' un percorso da giudicare giorno dopo giorno, I ragazzi sanno cosa fare per rimanere in alto, ormai da tempo abbiamo la consapevolezza di essere forti". Daniele Bonera spiega così le certezze del Milan capolista in campionato, che anche domani contro la Fiorentina guiderà in panchina in assenza di Stefano Pioli, bloccato da Covid. "Ci aspetta una partita difficile. Il nostro augurio è restare là in alto il più possibile: quando ci accendiamo dobbiamo sapere che non devono mai mancare spirito di sacrificio e attenzione, sono le cose più importanti per restare in alto fino alla fine", ha detto l'ex difensore, facendo un paragone fra l'attuale Milan e l'ultimo capace di vincere uno scudetto dieci anni fa con Massimiliano Allegri: "A parte che abbiamo vinto a Napoli, ci lega a quella squadra il grande spirito, la grande voglia di stare a Milanello, lavorare, sacrificarsi l'uno per l'altro, con applicazione: le similitudini ci sono e ci stanno". (ANSA).