F1: Bahrein; 3/e libere a Verstappen, poi Hamilton e Bottas

ROMA, 28 NOV - E' stato l'olandese della Red Bull Max Verstappen il più veloce nelle terze prove libere in vista del gran premio di F1 che si correrà domani in Bahrein. Dietro di lui le de Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton e di Valtteri Bottas. Lontane le Ferrari, che hanno chiuso le fp3 con Seb Vettel al 13mo posto, Charles Leclerc al 15mo, confermando sostanzialmente le difficoltà mostrate ieri. Vestappen ha fato il giro più veloce in 1:28.355, staccando Hamilton di 263 millesimi e ottas di 366. In buona condizione Alexander Albon che ieri ha avuto un brutto fuoripista e stamattina ha chiuso le prove con il quarto miglior tempo a 663 millesimi dal compagno di squadra. Alti i distacchi delle rosse di Maranello: 1 secondo e mezzo per Vettel, 1 secondo e 8 per Leclerc. Nel pomeriggio le qualifiche (ANSA).