Maradona: una 10 tutta nera, anche All Blacks si inchinano

ROMA, 28 NOV - Anche gli All Blacks si sono inchinati alla memoria di Maradona. Il fuoriclasse è stato infatti ricordato a Sydney (Australia) prima dell'inizio della partita che ha visto di fronte lo squadrone neozelandese di rugby e la formazione argentina nell'ambito del torneo Tri-Nations. Il capitano della squadra di casa Sam Cane ha posato una maglia numero 10 degli All Blacks decorata con il nome di Diego Maradona nel cerchio centrale del campo di gioco in segno di rispetto per il campione scomparso davanti alla loro tradizionale haka. (ANSA).