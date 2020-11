Sci: Cdm; Pinturault vince parallelo Lech, male l'Italia

LECH (AUSTRIA), 27 NOV - Il francese Alexis Pinturault - 29 anni e 30/o successo in coppa - ha vinto lo slalom parallelo gigante di Lech. Secondo posto per il norvegese Henrik Kristoffersen e terzo per il tedesco Alexander Schmid. Male l'Italia con addirittura nessun azzurro in classifica, non solo tra i migliori 16 che stamani avevano superato la prova di qualifica per la gara vera e propria del tardo pomeriggio, ma neppure tra i primi 30 che vanno comunque a punti in coppa del mondo. Al parallelo ha partecipato anche il norvegese Aleksander Kilde, detentore della coppa del mondo ed al rientro dopo essere stato trovato positivo al covid 19. E' stato eliminato però già agli ottavi. Ora la coppa del mondo uomini passa in italia, a Santa Caterina Valfurva: 5 e 6 dicembre due slalom gigante in sostituzione di quelli cancellati in val d'Isere per mancanza di neve. (ANSA).