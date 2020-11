F1: Bahrein; incidente ad Albon, interrotte le 2/e libere

ROMA, 27 NOV - Prima un incidente ad Albon, poi un cane a spasso perla pista. Sono state interrotte per alcuni minuti le seconde prove libere del gran premio di F1 del Bahrein. Il primo stop è venuto per l'incidente a Alexander Albon che con la sua Red Bull è uscito di strada ed è andato a sbattere sula barriere di sicurezza. Il pilota thailandese non ha riportato conseguenze, ma la macchina è stata danneggiata. I giudici di gara hanno esposto la bandiera rossa e interrotto le prove, per far ripulire la pista dai detriti. Il tempo di riprendere e subito nuova bandiera rossa, stavolta a causa di un cagnolino a spasso per la pista, che il personale ha prontamente allontanato. La sessione è ripartita. (ANSA).