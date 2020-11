Maradona: omaggio Barca, 1' raccoglimento prima dell'allenamento

ROMA, 27 NOV - Il Barcellona ha voluto salutare Diego Armando Maradona, suo ex condottiero, con un minuto di raccoglimento prima dell'allenamento mattutino. Su Twitter, El Ciringuito Tv, mostra i calciatori blaugrana schierati al centro del campo d'allenamento e a capo chino per commemorare 'il diez' per antonomasia. A proposito di numeri 10, è apparso molto turbato Leo Messi, al centro del gruppo e considerato l'erede del 'Pibe de oro. Il suo volto solitamente imperturbabile, in questa occasione è apparso alquanto provato. (ANSA).