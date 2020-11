Sci: cdm; parallelo Lech, nessun azzurro qualificato

LECH, 27 NOV - Nessuno dei quattro azzurri al via stamani si è qualificato tra i 16 atleti che questo pomeriggio parteciperanno alla fase finale del parallelo gigante di cdm di sci, a Lech in Austria. Si tratta di Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, roberto Nani ed Hannes Zingerle. Tutti hanno fatto registrare tempi superiori a quello del 16/0 ed ultimo qualificato. "Adesso dobbiamo tornare a concentrarci in vista dei due giganti del 5 e 6 dicembre a Santa Caterina Valfurva", ha detto De Aliprandini. Il miglior tempo stamani è stato quello del tedesco Stefan Lutz seguito dal francese Alexis Pinturault. La finale comincia alle ore 17,50. (ANSA).