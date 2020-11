Europa League: Milan senza Ibra solo pari col Lilla

ROMA, 26 NOV - Senza Ibrahimovic il Milan non va oltre il pari in casa del Lilla. Finisce 1-1 la sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League: un pareggio che impedusce ai rossoneri di superare i francesi nella classifica del gruppo H. Le reti nella ripresa, la sblocca nel 1', al 20' il pareggio di Bamba, (ANSA).