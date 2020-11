Basket: Belinelli torna in Italia, va alla Virtus Bologna

BOLOGNA, 26 NOV - Torna in Italia, Marco Belinelli. La guardia campione Nba con i San Antonio Spurs nella stagione 2013-2014, in cui vinse anche la gara del tiro da tre punti all'All Star Game, vestirà - a quanto si è appreso - la maglia della Virtus Bologna. Originario di San Giovanni in Persiceto, la guardia ha debuttato proprio con la Vu Nera a soli 16 anni. (ANSA).