Maradona: bandiere Napoli sul portone del Museo Filangieri

NAPOLI, 26 NOV - Portone aperto ed esposizione delle immagini di Maradona, della sciarpa e della bandiera del Napoli: questo avverrà al Museo Filangieri di Napoli da oggi fino a domenica prossima. Normalmente in segno di lutto i portoni si chiudono, ma dal momento che i musei sono chiusi per disposizione ministeriale emergenza Covid 19, quello del Museo Filangieri sarà spalancato con le insegne del Napoli e del campione napoletano-argentino. "Il gesto, simbolico, è che il Museo Filangieri, come ente civico di Napoli e come casa degli intellettuali napoletani vuole unirsi ai tanti napoletani sparsi nel mondo e agli argentini che stanno piangendo la scomparsa di colui che nel breve, brevissimo lampo di sette anni, ha regalato un raggio di felicità ai due popoli. Così distanti così vicini" dice il direttore del Museo, Paolo Jorio. "Il Museo Filangieri lo fa perché conserva i manoscritti di Filangieri senior tra cui la Scienza della legislazione, un'opera monumentale dove il filosofo napoletano poco dopo la metà del Settecento tra le tante idee rivoluzionarie, esprime il concetto della ricerca del diritto alla felicità. Un pensiero, quello del filosofo napoletano, che è in procinto di essere proposto all'Unesco come bene immateriale dell'umanità" spiega Jorio. "Perché negarlo? Maradona era felice con il pallone e ha reso felice, con quel pallone, Napoli, i napoletani e gli argentini e tanti miliardi di persone nel mondo" sottolinea Paolo Jorio. Per un giocatore di pallone? "Sì, perché lo sport, da Olimpia in poi rappresenta la possibilità di dare vita agli eroi, alle imprese impossibili, alle vittorie che smarcano dalle mediocrità, al superamento razziale e della prepotenza, alla materializzazione dei sogni. Al sogno che, ognuno, ce la può fare" dice il direttore del Museo. "I sogni dei semplici, o come quelli di un popolo o degli intellettuali, come Filangieri senior o come Gaetano Filangieri junior e il suo sogno di realizzare, riuscendoci, un museo artistico -industriale a Napoli per formare i giovani. E Diego Armando Maradona ha rappresentato questo e molto altro" conclude Jorio. (ANSA).