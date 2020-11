Maradona: procuratore, 'morte è di carattere naturale'

BUENOS AIRES, 25 NOV - La morte di Diego Armando Maradona è stata causata "in linea di principio" da cause naturali. Lo ha dichiarato ai media il procuratore generale di San Isidro, John Broyard. Il magistrato ha confermato che la morte è avvenuta "qualche minuto prima delle 12 locali" e che "ad un esame preliminare non sono stati rilevati sul suo corpo segni dell'esistenza di una possibile violenza". Mentre il Procuratore parlava, è uscito dal quartiere di San Andrés di Tigre un veicolo refrigerato nel quale presumibilmente si trovavano i resti di Maradona. Broyard ha infine detto che l'autopsia sarà realizzata alle 18 nell'Ospedale di San Fernando. (ANSA).