Pace Sport e Salute-Federazioni, Cozzoli scrive a Malagò

ROMA, 25 NOV - In una riunione di 3 ore e mezza tra il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli e i 45 presidenti delle Federazioni sono stati chiariti i punti sui contributi aggiuntivi agli organismi sportivi, sui vincoli di destinazione e sulle somme distribuite alle singole federazioni. Cozzoli ha anche annunciato la costituzione di due tavoli di lavoro con le federazioni per aggiornare l'algoritmo distributivo e per valutare il costo di gestione degli impianti sportivi per ogni singola disciplina. Iniziativa sostenuta da tutti i presidenti. Secondo quanto si apprende, il dialogo è stato molto costruttivo, i presidenti hanno apprezzato i chiarimenti sui voucher e la disponibilità della Società nel supporto alla semplificazione delle procedure nell'erogazione degli aiuti alle famiglie. Si è avviato anche il confronto sui contributi ordinari 2021, tenendo conto in particolare che sarà un anno olimpico. Hanno partecipato tutti i presidenti federali, hanno preso la parola in 20. Per quanto riguarda i rapporti con il Coni il Presidente Cozzoli ha inviato oggi una lettera al Presidente del Coni Malago' per riavviare un proficuo dialogo sul contratto di servizio. (ANSA).