Calcio: Genoa: infortunio per Perin, starà fermo 2 settimane

GENOVA, 25 NOV - Dopo l'espulsione è arrivato anche un infortunio per il portiere del Genoa Mattia Perin, che dovrà stare fermo almeno due settimane. Il portiere rossoblu', espulso nel finale della gara con l'Udinese per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete e per questo squalificato per un turno, ha subito anche una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro come comunicato dal club rossoblù in una nota medica. Oltre a saltare il derby di Coppa Italia, in programma domani al Ferraris, e la gara di lunedì con il Parma per squalifica, Perin rischia dunque di dover dare forfait anche per la successiva sfida del 7 dicembre a Firenze contro la Fiorentina. (ANSA).