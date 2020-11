Europa League: MIlan; Bonera,con Lille stesso spirito Napoli

MILANO, 25 NOV - "Il fatto di giocare ogni tre giorni è una costante che arriva da lontano, da maggio. Non è un problema, abbiamo una rosa di alto livello. La cosa importante è lo spirito. Quello spirito che si è visto a Napoli lo si vedrà anche domani": lo dice Daniele Bonera che siederà sulla panchina del Milan domani sera nella sfida di Europa League contro il Lille, poiché l'allenatore Stefano Pioli è ancora positivo al Covid. All'andata i rossoneri hanno subito l'unica sconfitta degli ultimi mesi, un pesante ko per 3-0 da riscattare. "Affrontiamo una grande squadra - assicura Bonera - che ci ha messo in difficoltà. Sono primi nel girone e secondi in campionato. All'andata abbiamo commesso errori di posizionamento e tecnici, vogliamo fare meglio" (ANSA).