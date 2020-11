Sport: Spadafora "sarà riforma sostenibile per Asd e Ssd"

ROMA, 25 NOV - "Non bisogna fare terrorismo psicologico, sul fatto che proprio in questo momento di emergenza sanitaria Asd e Ssd non possano essere in grado di sostenere il costo di questa riforma". Lo ha detto il ministro per lo Sport e le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora, in una videoconferenza stampa indetta all'indomani dell'approvazione in Consiglio dei ministri di cinque dei sei decreti di riforma dello sport. Il ministro ha precisato che è stato già istituito un fondo di 100 milioni per il 2021 e il 2022 "per garantire un esonero contributivo - ha spiegato - ed è mia intenzione poter trovare risorse anche per arrivare al 2023". Su questo tema "la riforma entrerà in vigore nell'anno sportivo del 1 settembre - ha concluso - proprio perché volevamo andare incontro a un settore che sta in difficoltà e non bisognava mettere sotto pressione tutti gli organismi sportivi". (ANSA).