Sport: Spadafora, non si parli solo di mandati e di soldi

ROMA, 25 NOV - I Presidenti di federazione "commentino i provvedimenti che riguardano centinaia di migliaia di persone dello sport, e non solo le questioni dei limiti di mandato e di soldi". Lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. "Io -ha aggiunto- rispetto i presidenti di federazione, con molti di loro ho un contatto costante e un ottimo rapporto e anche sincera stima per l'impegno che portano avanti. Spero che molti di loro si concentrino anche a dichiarare sulle norme che riguardano il mondo sportivo e le centinaia di migliaia di persone coinvolte e che il loro commenti non si limiti solo al limite di mandato e ai soldi". (ANSA).