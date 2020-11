Messi, Ronaldo, Salah: ecco nomination Fifa Awards

ROMA, 25 NOV - Per il calcio italiano una sola nominations ai premi Fifa Awards dedicati ogni anno ai migliori giocatori, allenatori, portieri e autori del più bel gol: i colori azzurri sono rappresentati da Rita Guarino, allenatrice della Juventus donne ed ex giocatrice. In tutti gli altri campi invece zero italiani. L'elenco dei candidati al prestigioso premio attribuito ogni anno dalla federcalcio mondiale è stato diffuso oggi. Per il titolo principale, quello di miglior giocatore, la speciale giuria Fifa ha selezionato ben quattro giocatori del Liverpool, cioè Thiago Alcantara, Mohammed Salah, Sadio Manè e Virgil Van Dijk; due in forza al Psg, Neymar e Kylian Mbappè; e poi Lio Messi del Barcellona, Cristiano Ronaldo della Juve, Sergio Ramos del Real Madrid, Robert Lewandoski del Bayern, Kevin de Bruyne del City Riguardo ai migliori portieri, la lotta è fra il numero uno del Liverpool Alisson, quello del Real Madrid Thibaut Cortouis, del Psg Keylor Navas, del Bayern Manuel Neuer, del Barcellona Marc-Andrè ter Stegen, e dell'Atletico Madrid Jan Oblak. Quanto ai tecnici, i candidati al premio sono Marcelo Bielsa del Leeds, Hans-Dieter Flick del Bayern, Jürgen Klopp del Liverpool, Julen Lopetegui del Siviglia e Zinedine Zidane del Real Madrid. L'allenatrice della Juventus donne Rita Guarino compare nella lista delle candidate al premio quale migliore tecnica, insieme con Lluís Cortés del Barcellona, Emma Hayes del Chelsea, Stephan Lerch del Wolfsburg, Hege Riise dell'LSK, Jean-Luc Vasseur dell'Olympique Lyonnais e Sarina Wiegman della Nazionale olandese. (ANSA).