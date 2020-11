Sport: venerdì focus Us Acli su marketing e comunicazione

ROMA, 25 NOV - In vista del congresso elettivo che andrà in scena il 12, 13 e 14 marzo 2021, l'Us Acli ha deciso di organizzare una serie di incontri, dei contenitori di idee destinati ai propri associati e non solo. Il claim scelto è 'Fare Rete', un percorso ideato per alimentare il dibattito e riempire di contenuti la fase elettiva dell'Associazione. Il primo focus sarà incentrato su 'Marketing e Comunicazione' e si svolgerà venerdì 27 novembre alle ore 17, con diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube dell'Us Acli. A partecipare all'incontro, moderato dal Capo Redattore della redazione sportiva Ansa, Piercarlo Presutti, saranno Carlo Giannetto (docente di marketing dell'Università degli Studi di Messina), Damiano Lembo (Presidente dell'US Acli), Giovanni Valentini (Direttore Commerciale della Figc) ed Enrico Varriale (Vice direttore Rai Sport). (ANSA).