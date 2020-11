Champions: Real; Zidane, sarà difficile ma vogliamo vincere

MILANO, 24 NOV - "Non so se con un altro calendario avremmo altri risultati ma non è una scusa. Ci sono tante partite, tanti infortunati e non è lo stesso". Zinedine Zidane, allenatore dei Blancos, commenta con una punta di amarezza il ritmo con il quale si gioca ma è convinto che nonostante le difficoltà riuscirà a portar via tre punti da San Siro nel match di domani con l'Inter per la quarta giornata di Champions League. "Contro l'Inter all'andata abbiamo sofferto ma siamo partiti bene e abbiamo finito bene - dice Zidane ricordando il 3-2 -. Il calcio è così. Ci sono momenti in cui sei molto forte e superi tutto anche quando ti capitano situazioni negative. Adesso, è vero, soffriamo i momenti difficili... Ma non solo noi, tutte le squadre soffrono". Per Zidane non è cambiato nulla rispetto alla vittoria della Champions a San Siro nel 2016: "Continuo a divertirmi e ad andare avanti". A cominciare da domani: "Sappiamo che è una finale. Sappiamo che soffriremo ma vogliamo i tre. punti". (ANSA).