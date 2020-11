Calcio donne: Euro 2022, Italia prepara sfida con danesi

ROMA, 24 NOV - "Sarà importante fare punti, dovremo rimanere concentrate per tutti i 90 minuti senza pensare ai risultati degli altri gironi": così la ct della Nazionale femminile di calcio Milena Bertolini in vista della sfida di martedì 1 dicembre con la Danimarca, per la qualificazione agli Europei 2022. Oggi le calciatrici hanno svolto un primo allenamento a Coverciano, con loro anche Sara Gama e Alia Guagni, reduci da un lungo stop. All'Italia potrebbe bastare anche un pari: "affrontiamo tutte le partite con l'obiettivo di vincere, è chiaro che in Danimarca sarà importante fare punti, dovremo stare concentrate senza pensare ai risultati degli altri gironi" ha detto Bertolini. (ANSA).