MilanoCortina: per Paralimpiadi ingaggiato Kostopoulos

ROMA, 24 NOV - "Voglio esprimere le mie congratulazioni e quelle di tutto il Comitato Italiano Paralimpico a Thanos Kostopoulos che entra a far parte del Comitato Organizzatore di Milano Cortina nel ruolo di Director of Paralympic Games Integration and Information, knowledge and learning". È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. "Thanos ha ricoperto per 12 anni il ruolo di Director of Paralympic Games Integration and Information all'interno dell'International Paralympic Committee - ha precisato Pancalli in una nota - con il compito di garantire la piena accessibilità delle sedi che hanno ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici, favorendo la più efficace transizione fra i due eventi sportivi. La squadra di Milano-Cortina si arricchisce del contributo di una personalità di altissimo profilo che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per la buona riuscita dei Giochi Paralimpici invernali del 2026. A Thanos rivolgiamo, dunque, un sincero ringraziamento per il lavoro svolto nell'IPC e un caloroso benvenuto insieme ai migliori auguri di buon lavoro". (ANSA).