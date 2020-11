Tennis: Atp Finals Torino, approvato comitato e Statuto

TORINO, 23 NOV - Il Consiglio comunale di Torino, il giorno dopo il passaggio di testimone con Londra, ha approvato l'atto costitutivo e lo Statuto del Comitato per le Atp Finals, che il capoluogo piemontese ospiterà dal 2021 al 2025. Non si tratta ancora il comitato organizzatore, ma di un soggetto senza finalità di lucro che dovrà occuparsi di coordinare e monitorare le attività di promozione della città e del Piemonte nei 5 anni dell'evento. Soddisfatta la sindaca Chiara Appendino che ha auspicato "che il senso di unità che vedo oggi per la prima volta ci guiderà nei prossimi mesi e guiderà la prossima amministrazione comunale, perché questa è un'opportunità unica non per Appendino, non per questo Consiglio, ma per la città, un'occasione irripetibile che non possiamo non massimizzare". La sindaca ha ribadito che "questo è un evento unico che ha il vantaggio di essere pluriennale, il che permette di poter programmare le sue ricadute e l'impatto sulla filiera. Torino e l'Italia tornano al centro del tennis internazionale - ha concluso - proprio mentre il tennis italiano sta emergendo a livello mondiale. Un connubio che rende le Atp Finals ancora di maggior interesse. E' un' occasione storica per la città". (ANSA).