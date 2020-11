Scaroni "Milan 1/o con squadra più giovane d'Europa"

ROMA, 23 NOV - "È stata una grandissima soddisfazione, qui siamo tutti al settimo cielo. Quello che più mi fa piacere è che abbiamo la squadra più giovane d'Europa e che conseguiamo dei risultati formidabili. Ora abbiamo tante partite di seguito, ma siamo qui purtroppo a parlare di qualche infortunio che ci potrà condizionare". Il presidente del Milan Paolo Scaroni, esterna in un'intervista a Sky Sport la sia gioia per la vittoria dei rossoneri a Napoli che vuol dire il ritorno al primo posto in classifica dopo il momentaneo sorpasso del Sassuolo. Come valuta il lavoro di Maldini? "Anche Maldini ha dovuto imparare, perché non si nasce dirigenti sportivi. Chiaramente lui di calcio sa tutto, quindi questo processo d'apprendimento è stato più rapido. Ma ora si è trovato un equilibrio che va bene a tutti, possiamo guardare al futuro con molto ottimismo". (ANSA).