Champions, Lazio: Correa "Polemiche? Noi concentrati sul campo"

ROMA, 23 NOV - "Da quando sono qui le polemiche ci sono sempre state, si parla sempre, si dicono cose, ma noi ci concentriamo sempre sul campo. L'allenatore Inzaghi ci ripete sempre di non pensarci e di concentrarci solo sul lavoro. Solo così si può migliorare". Così l'attaccante della Lazio, Joaquin Correa, risponde a chi gli chiede un commento sulle polemiche delle ultime settimane attorno ai biancocelesti riguardo la situazione tamponi Covid e sull'aereo della società. "Il nostro segreto? La nostra forza è che siamo uniti, siamo amici in campo e il tecnico ci conosce benissimo. Lavoriamo tanto, ogni giorno per essere sempre i protagonisti del match", ha aggiunto il 'Tucu', in conferenza stampa. Tornato da poco dagli impegni con l'Argentina, l'ex Siviglia ha anche raccontato cosa significhi giocare con l'Albiceleste. "Un sogno che tutti gli argentini hanno da piccoli - ha concluso Correa -. Stare lì con Messi e gli altri campioni mi fa essere molto felice. Messi è molto tranquillo ed educato, ci parla a tutti e ci aiuta tanto. Ma da lui impari molto di più, guardando da quello che fa sul campo". (ANSA).