Golf: Westwood al Governo inglese "riaprite i fairway"

ROMA, 23 NOV - "Esorto il Governo inglese a riaprire i campi da golf prima possibile. Questo è uno sport che, non solo permette il distanziamento sociale, ma offre benefici per la salute, anche mentale". Lee Westwood, ex n.1 mondiale del golf maschile, attraverso il Daily Telegraph chiede la riapertura immediata dei fairway, con i circoli che hanno chiuso i battenti dopo il lockdown nazionale (che dovrebbe durare fino al 2 dicembre) imposto dal primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. E lo fa nel giorno in cui il Parlamento è chiamato ad ascoltare un dibattito che riguarda una petizione - di oltre 250 mila firme - volta a far tornare tutti sui 'green', in sicurezza. Per un'iniziativa lanciata dalla England Golf, che tanto aveva criticato la scelta del governo britannico, "visti pure i benefici che questa disciplina può offrire". (ANSA).