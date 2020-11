Milan: per Saelemaekers distorsione alla caviglia

MILANO, 23 NOV - Oltre all'infortunio di di Zlatan Ibrahimovic, dopo la vittoriosa trasferta di Napoli il Milan deve fare i conti anche con quello di Alexis Saelemaekers. Come il suo compagno di squadra, il belga questa mattina si è sottoposto a una valutazione clinica e strumentale con risonanza magnetica che, fa sapere il club rossonero, ha rilevato un trauma distorsivo di primo grado alla caviglia sinistra. Non c'è interessamento dei legamenti, quindi si spera in un rapido recupero. (ANSA).