Juve: Ramsey pronto al rientro, rifinitura in gruppo

TORINO, 23 NOV - Aaron Ramsey vede il rientro in campo: il gallese, infatti, sta svolgendo la rifinitura pre-Champions insieme al resto dei compagni. Il centrocampista della Juventus si era fatto male a inizio novembre, accusando un problema muscolare proprio nella sfida di andata contro il Ferencvaros, ma adesso il peggio è alle spalle. Il tecnico Pirlo e lo staff medico lo terranno sotto osservazione, non è da escludere una sua convocazione già per la gara di domani sera all'Allianz Stadium contro gli ungheresi. (ANSA).