Malagò "nello sport servono persone con cultura aziendale"

MILANO, 23 NOV - "Lo sport oggi, a prescindere da passione e competenza, su questa materia non può che avere delle persone con cultura imprenditoriale e aziendale. Quando vedo che ci sono soggetti che non hanno questa cultura e nel frattempo dovrebbero essere il motore delle opportunità che si possono generare, qualche riflessione ce l'ho, ma mi fermo qui, perché in questi giorni tutto si può fare eccetto che polemica". E' quanto osservato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando delle prospettive dell'industria dello sport in un appuntamento online sul tema organizzato da Rcs Academy. "Secondo me non c'è niente di peggio di non mettersi in condizione di essere all'altezza, quando sarà possibile ripartire", ha aggiunto Malagò, sottolineando che "abbiamo una grande chance, capitalizzare al meglio questa formidabile batteria di grandi eventi sportivi da qui al 2026, sparsi sul territorio, dalla Valle d'Aosta con le gare di coppa del Mondo, fino ai Giochi del Mediterraneo sulla punta del tacco, nell'anno delle Olimpiadi: questa situazione genera opportunità in termini occupazionali, sinergie, e possono creare una dinamica di attenzione sul nostro Paese". (ANSA).