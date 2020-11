Fifa sospende per 5 anni presidente Confederazione africana

(ANSA-AFP) - LOSANNA (SVIZZERA), 23 NOV - Il Comitato etico della Fifa ha sospeso per cinque anni il presidente della Confederazione africana, Ahmad Ahmad, al quale è stata inflitta anche una sanzione di oltre 200 mila franchi svizzeri (circa 185 mila euro). L'accusa è di appropriazione indebita. Il 60enne dirigente malgascio, che è alla guida del calcio africano dal marzo 2017 ed è candidato per l'acquisizione di un secondo mandato, è stato anche posto in custodia cautelare, perché sospettato di corruzione nel giugno 2019 a Parigi. (ANSA-AFP).