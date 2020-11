Basket, Nba: Lakers scatenati sul mercato, preso Marc

ROMA, 23 NOV - Impazza il mercato nell'Nba, a pochi giorni dall'inizio dei ritiri in vista della prossima stagione agonistica, che scatterà il 22 dicembre. I campioni in carica dei Los Angeles Lakers si sono rinforzati, ingaggiando Marc Gasol, che ha deciso di firmare con il club californiano un biennale, lasciando così i Toronto Raptors, che hanno cercato in tutti i modi di trattenerlo. Lo spagnolo ha detto sì con un contratto al minimo salariale di 2,56 milioni di dollari a stagione. Movimenti anche in casa dei Boston Celtic e degli Utah Jazz, due società che hanno prolungato i contratti di Jayson Tatum e Donovan Mitchell. (ANSA).