Reja: "Posto in Champions? Il Milan può andare oltre"

ROMA, 23 NOV - "Con l'avvento di Ibra, e di Pioli, che ha creato una compagine forte, il Milan ha fatto vedere un grande calcio: i rossoneri hanno una rabbia incredibile su ogni pallone e poi hanno una rosa adeguata per coltivare certe ambizioni. Se a gennaio c'è da aggiungere qualcosa, il Milan lo farà di certo. I rossoneri possono andare al di là della qualificazione per la Champions". Lo ha detto Edy Reja, ct dell'Albania, intervento a Radio Anch'io lo sport, su Radio 1. "Il Napoli, rispetto agli altri anni, ha mantenuto tutti, a parte Callejon: ieri sera stava pure giocando bene, poi è arrivata l'espulsione di Bakayoko. Mi aspettavo qualcosa di più da Insigne, da Lozano o da Politano. L'assenza di Osimhen ha pesato, ma il Napoli può riprendersi - aggiunge -. Per lo scudetto la lotta è aperta". (ANSA).