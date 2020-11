Reja: "Complimenti a Mancini, ha rilanciato l'Italia"

ROMA, 23 NOV - "La 'mia' Albania è un insieme di calciatori che giocano all'estero: tutti. Però, grazie a un lavoro di reclutamento, stiamo cercando di mettere assieme una bella rosa: noi ci crediamo molto. Il migliore? Forse è la punta Sokol Cikalleshi, che gioca con i turchi del Konyaspor: non segna molto nel proprio club, ma per noi è molto importante. Per il resto monitoriamo giovani talenti fra i 13 mila tesserati nel Paese". Così Edy Reja, intervenuto a Radio Anch'io lo sport, su Rai 1. "Roberto Mancini sta facendo un ottimo lavoro con la Nazionale - aggiunge - ha messo assieme un'ottima squadra, rilanciandola, bisogna fargli i complimenti: se un giorno dovessimo trovarci di fronte l'Italia sarà difficile farle lo sgambetto; se dovessimo riuscirci, significa che saremo cresciuti tanto". (ANSA).