Tennis: Thiem ko, Medvedev vince le Atp Finals

ROMA, 22 NOV - Il russo Daniil Medvedev ha vinto le Atp Finals a Londra battendo in finale l'austriaco Dominic Thiem col punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. Il 24enne Medvedev, n.4 al mondo, non ha perso nemmeno un incontro nell'evento che chiude la stagione del tennis. In semifinale aveva battuto Rafa Nadal e in precedenza Novak Djokovic, Alexander Zverev e Diego Schwartzman (ANSA).