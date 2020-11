Inter: Conte, dobbiamo essere più feroci e determinati

MILANO, 22 NOV - "L'approccio non è stato dei migliori, dobbiamo essere più feroci e determinati. Spero ci serva da lezione per capire che la strada è lunga e faticosa. Dobbiamo lavorare, scavare i solchi per terra, dobbiamo far trovare il campo in salita agli avversari". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria contro il Torino. "Dobbiamo essere bravi a trovare la via perché se non ci metti qualcosa di tuo a livello personale diventa difficile, l'Inter ha bisogno di queste cose - ha proseguito ai microfoni di Dazn -. Lukaku ha detto che non siamo grande squadra? Sono contento che abbia fatto queste valutazioni, quando parlo di cose che dall'esterno non si possono risolvere parlo anche di queste cose. Vengono enfatizzate certe cose che mi fanno rizzare i peli, mi spiace se qualcuno va dietro queste sirene ammalianti. Dobbiamo scavare i solchi e alzare il terreno, a quel punto possiamo andare a parlare di obiettivi". (ANSA).