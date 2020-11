Serie A: Sassuolo leader, l'Inter vince in rimonta

ROMA, 22 NOV - In attesa del posticipo Napoli-Milan, il Sassuolo coltiva il sogno del primo posto vincendo 2-0 in casa del Verona, che recrimina per i quattro legni colpiti. Si riscatta l'Inter che vince 4-2 rimontando il Toro di Giampaolo grazie a una decisiva doppietta di Lukaku, ma Conte può essere soddisfatto del carattere, non della lunga fase di apatia. Gioca e si diverte la Roma falcidiata di assenze: Borja Mayoral e una doppietta del sempre ispirato Mkhitaryan chiudono il conto 3-0 contro un Parma mai in partita. Alle spalle del Sassuolo la Roma è a un punto, la Juve a due, l'Inter a tre. Non basta Prandelli a vitalizzare la Fiorentina che viene bastonata in casa 1-0 dal Benevento di Inzaghi. Cade in casa anche la Samp e gode il Bologna di Mihajlovic che vince in rimonta 2-1. (ANSA).