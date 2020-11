Sci: Cdm; a Levi vince ancora Vlhova,Shiffrin e' solo quinta

LEVI, 22 NOV - La slovacca Petra Vlhova fa il bis e vince in 1.49.05 anche il secondo slalom di Coppa del Mondo di sci a Levi. Per lei e' la 16/a vittoria in carriera, la quinta consecutiva negli ultimi cinque speciali di Coppa. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 1.49.36 e terza, come ieri, l'austriaca Katharina Liensberger in 1.49.55. Solo quinta, e quindi fuori dal podio, la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin in 1.49.98. Migliore delle italiane, con una buona prova anche in questa gara, e' stata Irene Curtoni, ottava in 1.50.27 Poi, mentre Marta Bassino ha inforcato, in classifica c'è' solo Federica Brignone 24/a in 1.52.10. La Coppa del mondo ora si sposterà in Austria, a Lech: giovedì prossimo gigante parallelo donne e venerdì stessa gara per gli uomini. il tutto con qualifiche al mattino e gara vera e propria nel pomeriggio. (ANSA).