Moto: Portimao; vince Fernandez, Arenas campione Moto3

ROMA, 22 NOV - Lo spagnolo Raul Fernandez (KTM) ha vinto il gp del Portogallo, mentre il connazionale Albert Arenas si è laureato campione del mondo della classe Moto3, pur tagliando il traguardo come 12/o. Bella gara di Tony Arbolino, partito dalla 27/a posizione ed arrivato quinto, non abbastanza per puntare al titolo. Sul podio di Portimao anche Dennis Foggia e Jeremy Elcoba, entrambi su Honda. (ANSA).