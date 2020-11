Moto: Portimao; Crutchlow il più veloce nel warm up

ROMA, 22 NOV - Cal Crutchlow ha messo la firma sull'ultimo warm up della stagione 2020 con il miglior tempo nella MotoGp, in 1'40"067. Sulla pista portoghese di Portimao il secondo crono è stato del giapponese Nakagami, anche lui su Honda, con un distacco di 114 millesimi. Terza la KTM del sudafricano Brad Binder (+0.129). Undicesimo Miguel Oliveira (KTM), ieri autore della pole position sul circuito di casa. Ottavo tempo per Joan Mir (Suzuki), che oggi corre la sua prima gara da campione del mondo nella massima cilindrata. (ANSA).