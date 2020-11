Sci: cdm; a Levi in testa Vlhova e Gisin, Curtoni 10/a

LEVI (FINLANDIA), 22 NOV - La slovacca Petra Vlhova e la svizzera Michelle Gisin sono al comando ex aequo in 54"32 dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Levi, il secondo consecutivo previsto nella località finlandese. Terza l'altra elvetica Wendy Holdener in 54"55 e quarta la campionessa americana Mikaela Shiffrin in 54"69. Per l'Italia la migliore è Irene Curtoni, 10/a in 55"01. Poi ci sono Marta Bassino al momento 17/a in 55"75 e Federica Brignone 21/a in 55"89. Decisamente più indietro, dopo la prova delle 32 migliori atlete, Martina Peterlini in 56"16 e Marta Rossetti in 56"33 Seconda manche alle ore 13:15. (ANSA).