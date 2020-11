Golf: PGA Tour; RSM Classic, Robert Streb vicino al titolo

ROMA, 22 NOV - A Saint Simons Island (Georgia, Usa) per Robert Streb il ritorno al successo sul PGA Tour di golf è sempre più vicino. Nel "The RSM Classic" il player americano con un totale di 195 (-17) ha consolidato la sua leadership anche dopo il "moving day". E a 18 buche dal termine vanta tre colpi di vantaggio sui connazionali Zach Johnson e Bronson Burgoon, entrambi secondi con 198 (-14). Streb, 33enne di Chickasha (Oklahoma) alla 214ª gara sul circuito, insegue la seconda vittoria in carriera sul PGA Tour a distanza di oltre sei anni dalla prima (McGladrey Classic 2014) volta. Al Seaside Course (par 70) e al Plantation Course (par 72) del Sea Island Resort, teatro di gara, corre per il titolo anche l'argentino Emiliano Grillo, quarto con 199 (-13). Possibilità pure per gli statunitensi Kevin Kisner, Kyle Stanley e il colombiano Camilo Villegas, tutti 5/i con 200 (-12). Nessuna chance di gloria per i big del torneo. L'australiano Jason Day è 14/o con 203 (-9). Mentre gli inglesi Tommy Fleetwood e Tyrrell Hatton condividono la 31/a posizione (206, -6). Distante anche Webb Simpson, solo 41/o con 207 (-5). (ANSA).