Calcio: Barcellona,per Pique distorsione al ginocchio destro

MADRID, 22 NOV - Gerard Pique, difensore centrale del Barcellona, ha subito una "distorsione al ginocchio destro" che ieri sera lo ha costretto a lasciar il campo nella ripresa dell'incontro perso con l'Atletico Madrid. Lo ha reso noto il club con un messaggio su Twitter. "Gerard Pique soffre di una distorsione al ginocchio destro. Sergi Roberto ha subito un infortunio al quadricipite destro. Entrambi saranno sottoposti a esami più approfonditi per determinare l'esatta gravità del loro infortunio". Al 58' l'attaccante dell'Atletico Angel Correa è caduto sulla gamba destra di Pique, che in quel momento era sul suo piede di appoggio ed il ginocchio si è piegato in modo innaturale verso l'interno. Pique è uscito dal campo zoppicante e in lacrime, accompagnato dallo staff medico. Secondo la stampa catalana, Pique potrebbe essere assente per sei-otto settimane, o anche di più se la distorsione ha interessato i legamenti. (ANSA).