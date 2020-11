Doppietta di Ronaldo, Juve-Cagliari 2-0

ROMA, 21 NOV - Il campionato della Juventus dopo la pausa per le nazionali riparte col successo sul Cagliari. Pericolosi in avvio con Morata, e poi ancora con Kulusevski e Bernardeschi, a cui all'11' viene annullato un gol, i bianconeri trovano nell'estro di Cristiano Ronaldo ancora una volta l'arma in più: è la doppietta in quattro minuti del fuoriclasse portoghese a decidere il match contro la squadra di Di Francesco. In chiusura di primo tempo, al 38') ci pensa CR7 a sbloccare il risultato, trova il raddoppio al 42' e aggancia Ibrahimovic in testa alla classifica marcatori. Una vittoria pesante per la squadra di Pirlo che sale così a 16 punti. (ANSA).