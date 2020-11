Premier: Guardiola ko con Mourinho, il Tottenham è primo

ROMA, 21 NOV - Il Manchester City di Pep Guardiola, fresco di rinnovo fino al 2023, esce sconfitto dal Tottenham Stadium contro gli 'Spurs' guidati dal rivale José Mourinho: i due non si amanoi dai tempi in cui guidavano dalla panchina rispettivamente il Barcellona e il Real Madrid, dando vita a delle vere e proprie 'corride'. A Londra finisce 2-0 per il Tottenham, che sblocca il punteggio al 5' con il sudcoreano Son Heung-min e raddoppia al 20' della ripresa con Giovanni Lo Celso, dopo che l'arbitro Mike Dean aveva annullato un gol ai 'citizens', per un'infrazione dell'autore Laporte. Un déjà-vu, visti i precedenti, anche illustri. Nell'anticipo delle 13,30 il Chelsea è andato a vincere 2-0 al St.James' Park contro il Newcastle grazie a un autogol di Fernandez e al raddoppio del giovane Abraham nella ripresa. Ha vinto anche il Brighton (2-1), a Birmingham, in casa dell'Aston Villa. In classifica il Tottenham adesso è primo con 20 punti, il Chelsea secondo a 18, come il Leicester, che domani sfiderà alle 20,15 ad Alfield Road i campioni in carica del Liverpool, prossimo avversario dell'Atalanta in Champions e attualmente 4/o a quota 17 lunghezze. Attardato il Manchester City, che è 10/o con soli 12 punti. (ANSA).