Liga: al Real Madrid non basta il gol-lampo di Mariano Diaz

ROMA, 21 NOV - Il Real Madrid non va oltre l'1-1 allo stadio De la Ceramica di Villarreal, contro la squadra allenata da Unai Emery. La compagine di Zinedine Zidane, che mercoledì sera a Milano affronterà l'Inter in Champions, era passata in vantaggio con Mariano Diaz, dopo soli 2' di gioco, ma è stata raggiunta al 31' della ripresa da un rigore trasformato da Moreno. In classifica i 'blancos' sono al 4/o posto, con 17 punti, gli stessi dei 'cugini' dell'Atletico che stasera ospiteranno alle 21 il Barcellona. Il Villarreal è invece secondo con 19 lunghezze, e a -1 dalla capolista Real Sociedad che domani andrà in Andalusia, a Cadice, per affrontare la squadra di casa. (ANSA).